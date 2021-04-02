В ДТП пострадали 12 человек
Foto: LETA

Вчера в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, в том числе трое пешеходов и один велосипедист, сообщили в Госполиции.

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В Рижском регионе в автоавариях пострадали десять человек.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, из них 12 с пострадавшими.

Составлено семь протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 22 за превышение скорости, а всего за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 462 административных протокола.

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LETA

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