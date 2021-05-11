В ДТП пострадали 18 человек, среди них - пешеходы и велосипедисты

В понедельник, 10 мая, в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 18 человек, в том числе два пешехода и четыре велосипедиста, сообщает Государственная полиция.

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В целом за сутки зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 аварий с пострадавшими.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны 10 водителей, за превышение скорости оформлено 164 протокола.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения полиция в понедельник оформила 413 протоколов.