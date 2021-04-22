В ДТП пострадали два пешехода и три велосипедиста
Foto: LETA

В среду в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, в том числе два пешехода и три велосипедиста, сообщили в Госполиции.

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Всего за день зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, из них 12 с пострадавшими.

В минувшие сутки составлено 11 протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один за вождение в состоянии наркотического опьянения, 427 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

Всего за нарушения правил дорожного движения составлено 735 протоколов.

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LETA

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LETA
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