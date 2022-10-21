В ДТП с учебной машиной пострадал инструктор
Foto: DELFI Aculiecinieks

19 октября в волости Ницас произошла авария, в результате которой телесные повреждения получил инструктор по вождению.

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Как отмечает "Курземес вардс", водитель, управлявший Mercedes Benz Sprinter и ехавший из Бернаты в Лиепаю по шоссе А11, выбрал неподходящую дистанцию и столкнулся с едущим в том же направлении VW Golf, на котором мужчина обучал женщину вождению.

В полиции отметили, что перед столкновением VW Golf снизил скорость и показал правый поворотник, чтобы съехать к автобусной остановке. В ДТП пострадал инструктор, получивший ушибы. Полиция возбудила административное дело.

На место происшествия прибыли пожарные-спасатели, которые после аварии отсоединили аккумуляторы автомобилей и привели в порядок шоссе.

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