В ДТП в Аугшдаугавском крае погиб водитель "Audi"

В воскресенье в стране зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 16 человек, а в результате ДТП в Латгале один человек погиб, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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В воскресенье в 12:40 Латгальское региональное управление Госполиции получило информацию о ДТП в Калкунской волости Аугшдаугавского края. Водитель "Audi A4" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой автомашиной "Man TGX".

Водитель "Audi" погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Вчера оформлено 400 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 192 за превышение скорости, 16 за вождение в нетрезвом виде и три за агрессивное вождение.