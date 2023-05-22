В ДТП в центре Риги пострадал байкер: ищут очевидцев

Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 19 мая, в 19.40, в Риге, на перекрестке улиц Марияс и Элизабетес, где столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл Kawasaki.

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В ЧП пострадал байкер, которого с места происшествия доставили в больницу.

Информацию о происшествии полиция просит сообщать по телефонам: 67219765 или 110.