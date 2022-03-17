В ДТП в Курземе пострадали два велосипедиста
Foto: LETA

В среду в Курземе в результате несчастных случаев на дрогах пострадали два велосипедиста, сообщили в Госполиции.

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Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали десять человек.

В ДТП в Рижском регионе пострадали семеро, в том числе один пешеход. В аварии в Латгале также был один пострадавший, а в Курземе произошли две аварии, в которых пострадали велосипедисты.

Задержаны восемь водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель, находившийся за рулем после употребления наркотиков.

Всего было составлено 492 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 180 за превышение скорости движения и два за агрессивное вождение.

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