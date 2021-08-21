В ДТП за сутки пострадал 21 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 21 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий — 83 — зарегистрировано в Риге.

Пострадавшие были в 20 авариях, произошедших вчера. В Риге пострадали 12 человек, из них двое пешеходов и четверо велосипедистов. В Латгале в дорожно-транспортных происшествиях пострадали двое пешеходов и велосипедистов, а в Земгале — один пешеход и велосипедист.

Оформлено десять протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 238 за превышение скорости и в целом 520 протоколов за нарушения правил дорожного движения.