В Дубае найдено тело пропавшего без вести гражданина Латвии
Foto: DELFI

По информации пресс-центра Госполиции. В Дубае найдено тело пропавшего без вести Оскара Станкевича, который не выходил из ОАЭ на связь с родными с 27 марта.

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По предварительным информации, которой располагает полиция, ничто не указывает на то, что против мужчины было совершено преступление.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Оскара Станкевича.

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