В Дубае найдено тело пропавшего без вести гражданина Латвии

По информации пресс-центра Госполиции. В Дубае найдено тело пропавшего без вести Оскара Станкевича, который не выходил из ОАЭ на связь с родными с 27 марта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По предварительным информации, которой располагает полиция, ничто не указывает на то, что против мужчины было совершено преступление.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Оскара Станкевича.