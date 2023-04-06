В Дубае найдено тело пропавшего без вести гражданина Латвии

По информации пресс-центра Госполиции. В Дубае найдено тело пропавшего без вести Оскара Станкевича, который не выходил из ОАЭ на связь с родными с 27 марта.
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По предварительным информации, которой располагает полиция, ничто не указывает на то, что против мужчины было совершено преступление.
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Оскара Станкевича.
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