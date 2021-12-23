В двух автомобильных авариях погибли три человека
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В среду, 22 декабря, в Латвии произошло 152 дорожных транспортных происшествия. В двух авариях погибли три человека, в других ДТП пострадали 14 человек, сообщили в Госполиции.

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В Ливберзской волости Елгавского края легковой автомобиль Citroen C3 столкнулся грузовым Scania. На месте аварии погибли два человека - водитель и пассажир, которые ехали в легковой машине. Полиция возбудила криминальный процесс.

В Лиелауцской волости Добельского края грузовой автомобиль Volvo при пока невыясненных обстоятельствах съехал с дороги. Водитель грузовика погиб. Возбужден криминальный процесс.

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