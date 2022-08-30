В Екабпилсе машина сбила мальчика, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате
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В понедельник, 29 августа, в Екабпилсе машина сбила мальчика, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате. В результате аварии мальчик получил серьезные травмы. Об этом агентству LETA сообщила представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

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Столкновение произошло на улице Виенибас возле парка Кена. Водитель автомобиля Volvo XC90 сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на электросамокате.

В результате аварии несовершеннолетний мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По имеющейся у сотрудников Государственной полиции информации, мальчик 2011 года рождения выехал из парка Кена и пересек улицу Виенибас по пешеходному переходу на электросамокате, не убедившись, что он оказался в поле зрения транспортных средств.

Водитель Volvo XC90 утверждает, что, двигаясь по улице Виенибас, он никого не заметил возле пешеходного перехода, а затем внезапно почувствовал удар в переднюю часть автомобиля.

Проверка на алкоголь показала, что водитель был совершенно трезв.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии. По факту происшествия возбужден уголовный процесс.

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