В Екабпилсе на 130 евро оштрафовали агрессивного мужчину без маски

В понедельник на Екабпилсском автовокзале пьяный мужчина приставал к людям, агрессивно себя вел и отказывался надевать маску. За все это полиция оштрафовала его на 130 евро, сообщает LETA.

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Мужчина 1984 года пил алкоголь и не реагировал на замечания и просьбы надеть маску. Он мешал другим людям и работе магазинов на автовокзале, поэтому пришлось обратиться в полицию.

Полицейских он обматерил и их требованиям не подчинился, а при задержании стал бить ногами полицейскую машину. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе оказалась 2,32 промилле.

В полицейском участке он не успокоился и несколько раз специально разбежался и ударился об стену, нанеся себе травму головы, из-за чего пришлось передать его медикам и отправить в медицинское учреждение.

Полиция начала два административных процесса — один за нарушение эпидемиологических требований (отказ надеть маску), второе за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение общественного покоя. Он был оштрафован на 30 и 100 евро соответственно.