Ночью 8 мая в Екабпилсе неизвестные облили мемориал советским воинам краской, символизирующей украинский флаг и кровь, сообщет Латвийское радио. Этот тот самый мемориал, с которого в феврале пропала пушка.

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Судя по фотографиям, несмотря на произшедшее жители все равно возложили к памятнику цветы.

Отметим, что 24 февраля с этого памятника пропала пушка. Полиция возбудила уголовное дело о краже. Мемориал был открыт в 1976 году и посвящен героям СССР, павшим при освобождении Екабпилса от немецких войск во время Второй мировой войны. Следственный Комитет России также возбудил уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.

В социальных сетях позже появилось видео с камеры видеонаблюдения, где видно, как под ковшом экскаватора перевозят предмет, похожий на ту самую пушку.