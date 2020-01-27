В Екабпилсе по подозрению в убийстве задержан мужчина

21 января Управление земгальского управления Государственной полиции получило информацию от медиков о том, в Екабпилсе в погреб упал мужчина и получил травмы. В ходе следствия полицейские констатировали, что травмы могли быть получены в результате совершенного преступления.

23 января полицейские задержали подозреваемого — мужчину 1985 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. По имеющейся в данный момент информации, в ходе конфликта на бытовой почве подозреваемый нанес пострадавшему увечья. Пострадавший был доставлен в больницу без сознания, а на следующий день умер.

Начат уголовный процесс по части третьей статьи 125-й - нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет.

24 января в отношении задержанного суд избрал меру пресечения — арест. Полиция выясняет мотивы нападавшего.