В Екабпилсе полиция задержала велосипедного вора во время комендантского часа

В четверг, 28 октября, в Екабпилсе во время комендантского часа сотрудники полиции задержали велосипедного вораD , сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления Госполиции Арлита Долга.

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Около 23 часов стражи порядка остановили мужчину на велосипеде 1980 года рождения на улице Бривибас в Екабпилсе. В ходе проверки было установлено, что мужчина не заполнил свое свидетельство и не мог находиться во время комендантского часа.

Сотрудники полиции обратили внимание на велосипед, похожий на тот, что накануне украли в торговом центре в Екабпилсе. Проверка информации, включая записи камер видеонаблюдения в торговом месте, подтвердила подозрения стражей порядка, и мужчина был арестован за кражу велосипеда. По факту кражи ведется досудебное расследование.

За несоблюдение комендантского часа задержанный должен будет выплатить штраф в размере 250 евро.

Как сообщалось ранее, комендантский час действует с 20.00 до 05.00. За нарушение правил на время действия чрезвычайной ситуации для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 2000 евро, для юридических — до 5000 евро.