В конце минувшей недели в Екабпилском крае раненый кабан напал на охотника, в результате чего мужчина получил множественные раны, порталу Delfi подтвердили в Государственной службе леса.

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Как пояснила представитель Службы леса Ивета Павзиниука, на данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Так как руководитель охоты не сообщил об инциденте своевременно, обобщается информация, чтобы можно было составить акт о несчастном случае во время охоты.

Служба леса призывает охотников быть осторожными и выслеживая раненое животное, соблюдать меры предосторожности, оговоренные в Правилах охоты. В свою очередь, руководителям охоты служба напоминает, что согласно 51.13 статье Правил охоты о нечастных случаях, связанных с использованием огнестрельного оружия или иных средств, или нападением животного, следует немедленно сообщать в Службу леса и Государственную полицию.

За 10 лет семь нападений животных

В период с 2012 по 2022 год зафиксировано 403 нарушения правил безопасности на охоте и произошло 29 несчастных случаев, из которых пять закончились летальным исходом, свидетельствует обобщенная Службой леса информация.

Два случая с летальным исходом произошли во время нелегальной охоты и в одном из них погиб посторонний человек.

В пяти случаях пятеро пострадавших были виновниками инцидентов, в 16 случаях - виноваты были другие участники охоты. В семи случаях участники охоты пострадали в результате нападения раненого животного.

По имеющейся в распоряжении Службы леса информации, самой распространенной причиной несчастных случаев является стрельба по линии охотников, на втором месте - неосторожное обращение с оружием, на третьем - стрельба по плохо различимой цели.