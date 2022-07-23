В Екабпилсском крае возник пожар повышенной опасности

В пятницу, 22 июля, в волости Засас Екабпилсского края возник пожар повышенной опасности, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вызов пожарных на место происшествия поступил 22 июля в 14:17. На месте происшествия было обнаружено, что полностью сгорели две хозяйственных постройки площадью 325 квадратных метров, стена и кровля третьей хозяйственной постройки площадью 20 квадратных метров, а также тракторный прицеп площадью пять квадратных метров.

Прилегающий жилой дом и трактор были защищены от распространения огня. Пожар повышенной опасности был потушен в 20:29, в его тушении также приняли участие пожарные-добровольцы из Асаре и Рубенес.

B пятницу в 12.46 поступил звонок в Новадниекскую волость Салдусского края, где произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что часть дома обрушилась. Пожарные спасли двух человек - вывели их из опасной зоны и передали медикам. Еще один человек выбрался со второго этажа здания самостоятельно. Спасатели оцепили место происшествия и закончили работу в 15:19.

В ночь на 23 июля пожарные получили вызов в Смарденскую волость Тукумского края, где в жилом двухэтажном доме общей площадью 140 квадратных метров возник пожар. Вызов был получен в 1:03 ночи. Один человек эвакуирован из здания до прибытия спасателей. В 4:57 пожар был потушен.

В 6:10 ночи поступила информация, что в водоеме в Олайне находится человек, который не может самостоятельно добраться до берега. Пожарные и спасатели с помощью спасательного щита и веревки вытащили человека на берег и передали его врачам Службы скорой медицинской помощи.

За последние сутки в VUGD поступило в общей сложности 50 вызовов: 20 - по тушению пожаров, в том числе один по лесному пожару, 19 - по спасательным работам, а еще 11 вызовов оказались ложными.