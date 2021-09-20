В Эквадоре задержана банда, подозреваемая в похищении жителя Латвии
Foto: Pixabay.com

По данным новостного портала Eluniverso, в банду входили четверо мужчин, две женщины и один несовершеннолетний. Все они подозреваются в похищении двух человек в кантоне Самборондон (провинция Гуаяс в Эквадоре). Кроме того, у полиции есть основания полагать, что банда занималась похищением людей, вымогательством и убийствами.

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Как отмечает издание, операция, в рамках которой были задержаны подозреваемые, проводилась сотрудникам Управления национальной полиции в минувший вторник, к северу от Гуаякиля.

Два человека, один из которых являлся 42-летним латвийцем,были похищены 16 апреля 2021 года. Вооруженные нападавшие прибыли Самборондон, переодевшись в полицейских, захватили заложников, а через несколько часов стали требовать выкуп 100 000 долларов.

Чуть позже похитители, заметив полицейский блокпост, освободили пленников. Жертвы в интересах собственной безопасности приняли решение покинуть Эквадор, а полиция тем временем продолжила расследование, которое и привело к задержанию банды. Нескольких членов группировки удалось задержать уже 21 апреля, остальных — в сентябре.

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