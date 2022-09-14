В Елгаве 12-летняя девочка напала на сверстницу, полиция выясняет обстоятельства

Государственная полиция рассмотрит случай, произошедший 11 сентября в Елгаве — 12-летняя девочка била сверстницу кулаками и ногами. Об этом порталу Delfi сообщили в Госполиции.

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После нападения пострадавшая девочка вместе с матерью обратились в медучреждение, где врачи диагностировали легкие травмы.

Вечером того же дня на основании заявления матери девочки в Елгавском отделении Земгальского регионального управления Государсполиции возбудили дело об административном правонарушении за нанесение легких телесных повреждений.

Полиция установила личность девочки-подростка, совершившей нападение, назначена судебно-медицинская экспертиза.

После того, как будет готово заключение эксперта, должностные лица примут решение о дальнейшем ходе дела. Материалы направят в Административную комиссию для рассмотрения и принятия решения о применении принудительных мер воспитательного характера.

Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего.