В Елгаве горел склад и старник: в результате пожара пострадало здание Rīgas miesnieks

В минувший вторник в Елгаве горело здание, принадлежащее Rīgas miesnieks. У Госполиции есть подозрения, что речь идет о злоумышленном поджоге.

В компании подтвердили, что пожар вспыхнул около 21.00: горело здание на территории, прилегающей к Елгавскому производственному комплексу. На место происшествия незамедлительно прибыло несколько расчетов Государственной пожарно-спасательной службы из Елгавы, Олайне и Добеле, пожару присвоили статус повышенной опасности.

Пожар не затронул комплекс HKScan Latvia, однако сгорело принадлежащее компании здание. Ранее оно использовалось для временного размещения скота, но в последние годы пустовало.

По предположению следствия, здание могли поджечь. К моменты прибытия спасателей одноэтажное кирпичное здание складского типа горело открытым огнем, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Произошло также обрушение крыши. Огонь мог перекинуться на соседнее здание и сложенные деревянные поддоны. Кроме того, загорелась и сухая трава (200 квадратных метров). Локализовать пожар удалось лишь в 01.39.

Представители компании отметили, что пожар также не повлиял на работу предприятия.