В Елгаве из горящего дома эвакуировали четырех человек

В понедельник вечером из дома, в котором горела квартира, спасатели эвакуировали четверых людей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вызов на улицу Аспазияс поступил в 23.32. В пятиэтажном доме, из квартиры на четвертом этаже валили дым. Проникнув в квартиру спасатели констатировали, что людей внутри нет, а площадь возгорания составляет 15 квадратных метров.

Из-за сильного задымления из соседних квартир пожарные эвакуировали четырех человек.

В 18.07 вызов был получен в волость Вилькенес, Лимбажский край, где по первоначальной информации, взорвался отопительный котел. На месте происшествия спасатели констатировали, что развалилась двухэтажная пристройка к жилому дому, поврежден легковой автомобиль, повреждения также имеются у самого дома. Один человек был передан медикам скорой.

Всего за минувшие сутки было получено 49 вызовов — из них 15 на пожары, а 22 - на спасательные работы.