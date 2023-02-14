В субботу днем в Елгаве на втором этаже 9-этажного жилого дома обрушился балкон. По счастливой случайности — никто не пострадал, однако это уже второй такой инцидент за последние несколько лет в одном и том же доме, пишет Rus.LSM.lv.

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Несчастный случай произошел в доме, который находится в Елгаве, по адресу Лока магистрале, 23. По словам жильца квартиры, в момент происшествия дома были его супруга Даце и дети:

"Дети были дома, они слышали шум, треск, начали смотреть — смотрят, жена мне звонит говорит — это наш балкон упал. Я приехал, смотрю, действительно, висит".

Шум услышали и соседи Сергея. Даце как раз принимала гостей, когда присутствующие услышали грохот. "Вообще, если так посмотреть, эти балконы очень страшные, мне они не нравятся — мы на своем балконе ничего не держим вообще", — говорит Даце.

Это уже не первый подобный случай в этом доме 602-й серии. Несколько лет назад балкон обвалился на 6-м этаже. По счастливой случайности и тогда, и сейчас никто не пострадал.

"Дом построен давно — ну ладно, инженер его так спроектировал, что эти панели, они бетонные, понимаете. А их надо просто снять и заменить или на ранил, или на что-то легкое. Это хорошо, что еще люди не пострадали — а если люди пострадают, кто-то погибнет, это будет вообще трагедия", — говорит владелец квартиры, оставшейся без балкона.

Как объяснили в домоуправлении Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, которое обслуживает этот дом, еще после первого инцидента с упавшим балконом был разработан проект, чтобы привести балконы в порядок. Правда, строительных подрядчиков пока не нашли, рассказал технический директор Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde Олег Кукутс.

"Это очень дорого. И мы ищем варианты, как, может быть, снизить эти расценки. После этого случая мы снова делаем осмотр дома, организуем работу, делаем опять осмотр этих балконов, которые в течение этих лет уже стали хуже — и конечно, будем принимать решения, как устранить эти неполадки".

Судя по балкону, который обвалился в этом же доме ранее, никакого устранения неполадок не было — балкон просто не используется. Управдом говорит, что балконы — это совместное имущество всех жильцов, и затраты на их ремонт ложатся на всех. Если у дома есть накопительный фонд — деньги можно брать оттуда, пояснил Кукутс.

"Мы занимаемся этим, у нас запланировано, что в этом году надо начинать строительные работы. Конечно, здесь надо будет принять владельцам квартир решение о финансировании и давать задачу управляющему организовать эту работу".

В Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde также настойчиво призывают жителей использовать балкон по назначению, а не как кладовку, так как очень часто это может создать аварийную ситуацию. А если у вас есть подозрения, что с вашим балконом что-то не так, и он может представлять опасность — незамедлительно обращаться к обслуживающему предприятию.

Еще в 2019 году специалисты признавали, что в Елгаве в ремонте нуждается каждый пятый балкон. Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, в ближайшие годы нужно отремонтировать балконы почти всех зданий советской постройки, о чем говорится говорится в заказанном Министерством экономики исследовании о механической прочности и стабильности конструкций балконов серийных домов.