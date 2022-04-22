В Елгаве незаконно показывали запрещенные российские телепередачи: полиция начала проверку

В четверг, 21 апреля, сотрудники Управления Госполиции Земгальского региона в ходе проверок в сфере нарушения авторских и смежных прав констатировали в общественном месте в Елгаве ретрансляцию нескольких запрещенных российских телеканалов, сообщила агентству LETA представительница Госполиции Даце Калниня.
По факту случившегося начата ресорическая проверка.
Стражи порядка подчеркнули, что ряд программ российского телевидения включают в себя новости, призывы и дезинформацию, которые представляют существенную угрозу для госбезопасности и общественного порядка. Также они запрещены решениями Национального совета по электронным СМИ. Как сообщили в полиции, те телепередачи, в которых содержатся подобные новости и призывы, ретранслируются через нелегальные телевизионные системы.
Полицейские на обслуживаемой Земгальским региональным управлением уделяют усиленное внимание ретрансляции запрещенного аудиовизуального контента и в дальнейшем продолжат проводить превентивно-контрольные меры с целью информирования общества о запрещенных телепрограммах, а также предупредить об ответственности в случае использования незаконных телевизионных систем.
Калниня пояснила, что в соответствии с Законом "О защищенных услугах" за противоправное производство, импорт, распространение, сдачу в аренду, продажу, а также за установку, инсталляцию или использование нелегальных систем в коммерческих целях физическому лицу может грозить штраф в размере от 70 до 700 евро, а юридическому — от 350 до 400 евро.