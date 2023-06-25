В Елгаве подростки снимали видео побега от полиции и попали в аварию

В Елгаве 24 июня полиция зафиксировала значительное превышение скорости у автомобиля Volkswagen T-Roc, принадлежащей платформе CityBee. Полиция попыталась остановить нарушителя, но водитель автомобиля не подчинился требованию и попытался скрыться.

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В результате попытки скрыться от полиции автомобиль CityBee попал в аварию - она случилась в Елгаве на улице Лангервалдес. Водитель и пассажиры — пятеро несовершеннолетних подростков — доставлены в медицинское учреждение.

Государственная полиция возбудила уголовное дело и несколько дел об административных правонарушениях в отношении водителя транспортного средства в связи с ДТП. В момент инцидента подростки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, поэтому проводится экспертиза.

Свой побег от полиции подростки снимали в прямом эфире и выкладывали видео в соцсети. "Одним словом, это влог, нас преследуют "мусора", - заявил один из пассажиров Volkswagen в прямом эфире.

Во время погони за рулем автомобиля находилась несовершеннолетняя девушка, рядом с ней сидела еще одна девушка, а на заднем сиденье находились еще одна девушка и два парня. Прямая трансляция заканчивается тем, что эта девушка лежит в машине "скорой".

В компании CityBee прокомментировали инцидент со своим автомобилем в Елгаве.

"Мы можем подтвердить, что вечером в субботу, 24 июня, в Елгаве попал в аварию один из наших автомобилей VW T-Roc. Мы очень опечалены этим ДТП, но самое главное, что никто из находившихся в машине людей серьезно не пострадал.

Наша система предупреждения о превышении скорости моментально обнаружила нарушение и сразу владелец профиля был об этом проинформирован. Мы приняли незамедлительные меры, заблокировав профиль пользователя, а также сообщив о происшествии в полицию. Также мы проводим собственное расследование по выяснению подробностей аварии", - сообщили в CityBee.

"Мы предоставляем полиции всю необходимую информацию для расследования. Наш процесс регистрации включает строгие проверки документов и удостоверений личности, которые проводились и для этого профиля. Совместное использование профилей пользователей строго запрещено, особенно несовершеннолетним лицам, которым не разрешается управлять нашими автомобилями", - отметили в компании.