В Елгаве у торгового центра Vivo centrs жестоко избили человека

В субботу вечером у торгового центра Vivo centrs в Елгаве группа людей жестоко избила человека, свидетельствует видео, распространившееся в соцсетях.

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Вызов на место происшествия порталу Delfi подтвердила Государственная полиция.

Звонок поступил в субботу вечером в 20:41, сообщила представительница Государственной полиции Гита Гжибовска.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, предполагаемые преступники задержаны, а пострадавший доставлен ​​в медицинское учреждение.

Представительница Rimi Latvia Инга Бите заявила:

"Согласно записям камер видеонаблюдения, вчера в Елгаве возле Vivo centrs несколько человек вели себя недопустимо агрессивно и жестоко, избивая другого человека. К сожалению, в ситуации, которая длилась несколько минут, сограждане не воспользовались возможностью помочь, связавшись с охранником Rimi, который работал в помещении магазина.

По ее словам, после оперативного прибытия Государственной полиции и неотложной помощи, охранники магазина оказали всю необходимую поддержку и были готовы передать информацию и видеозаписи для целей следствия".

"Мы категорически против насилия и очень сожалеем о случившемся, поэтому призываем всех, кто столкнется с агрессивным поведением в магазинах Rimi или рядом, немедленно сообщать в Государственную полицию или обращаться к ближайшему охраннику Rimi, который сможет оперативно оказать поддержку, а также свяжется с ответственными службами", — добавила представительница магазина.