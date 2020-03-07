В Елгаве взорвался автомобиль на автогазе
Foto: Delfi Auto

В пятницу, 6 марта, в Елгаве взорвался автомобиль на автогазе, пострадал один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Несчастный случай произошел в 08:30 в Елгаве. В результате взрыв автогаза в автомобиле загорелся салон. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что пламя уже потушено, а из-за пожара пострадал человек.

Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 34 вызова: 15 вызовов на пожары, 13 - на различные спасательные работы, шесть вызовов были ложными.

Source

LETA

Sharing Options

43

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form