В Эстонии аннулировали вид на жительство женщине, угрожавшей безопасности страны

Департамент полиции и погранохраны (PPA) в четверг по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство женщины, которая воздействием в пользу России представляла угрозу для безопасности Эстонии.

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"Сотрудничество с членами сети российского воздействия и осуществление раскалывающей общество политики приносят серьезные последствия. Чтобы предупредить угрозу, которую несет подобная деятельность, и потенциальные будущие нарушения, PPA по предложению Полиции безопасности аннулировал эстонский вид на жительство Зои Палямар и ей на десять лет запретили въезд в Шенгенскую зону", — сообщила КаПо BNS.

Не имеющая гражданства Палямар на данный момент находится в России.

Департамент полиции безопасности неоднократно публично объяснял, что использование действующих в Эстонии принципов демократического правового государства в поддержку направленной на раскалывание общества российской политики является открытой угрозой для безопасности.

"Мы неоднократно призывали жителей Эстонии отказываться от участия в подобной деятельности", — отметила КаПо.

Вид на жительство аннулируют из соображений безопасности, если есть основания увидеть угрозу для конституционного строя и для предотвращения потенциальных нарушений в будущем.