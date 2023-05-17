В Эстонии четверо школьников отправились в лес и пропали: их нашли в заброшенном здании

Сегодня рано утром полиция просила помощи в поисках четырех подростков, пропавших в деревне Кохила в Рапламаа. Отмечалось, что их жизнь может быть в опасности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вчера около 19:30 13-летние Элизабет, Алексис и Марта и 14-летний Карель Мартин отправились в лес Кохила. Насколько известно, до этого они употребили алкоголь. Больше с подростками связаться не удавалось.

Полиция сразу же начала поиски в лесу, которые были затруднены из-за дождя и прохладной погоды. Также область, которую надо было обыскать, довольно большая, поэтому к поискам привлекли много ресурсов, в том числе вертолет и дрон.

Около 07.30 утра поступило сообщение, что одна из девочек найдена. Также она назвала адреса, по которым могут находиться ее друзья. Чуть позже остальные пропавшие были найдены в заброшенном здании. С ними все в порядке.