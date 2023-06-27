В Эстонии перевернулся автомобиль Сил обороны: тяжело пострадал один человек

Во вторник, во второй половине дня, вблизи Тапа выехал с дороги и перевернулся грузовик Сил обороны Эстонии. В ДТП тяжело пострадал один человек, пишет Virumaa Teataja.

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Авария произошла в 14.56 в деревне Имасту волости Тапа, где принадлежащий Силам обороны грузовой автомобиль Mercedes-Benz потерял управление, выехал с трассы и перевернулся.

По предварительным данным, в кабине и в предназначенном для перевозки пассажиров фургоне находилось в общей сложности 9 человек, один из них тяжело пострадал: его доставили в больницу.