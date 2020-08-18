В Эстонии полностью разграбили BMW: подозревают гастролеров из Латвии или Литвы
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С течением времени в Эстонии значительно уменьшилось количество краж из машин в стиле голливудских фильмов, когда собственник утром обнаруживает, что его транспортное средство стоит на кирпичах. Однако, к сожалению, полностью опасность не исчезла, в чем один из клиентов Salva Kindlustus убедился на собственном опыте, сообщается в пресс-релизе компании.

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Из салона его внедорожника BMW украли всю ценную технику, включая приборную панель, экран, центральную консоль и даже руль. Кроме того, с транспортного средства сняли фары. Согласно первоначальной оценке, общая сумма ущерба может составлять до 30 000 евро.

"Как и в случае волны краж GPS-устройств с сельскохозяйственных машин, как правило, такие кражи деталей с дорогих машин или угон машин целиком являются заказной работой. В большинстве случаев преступники приезжают к нам из-за границы, например, из Латвии или Литвы, и здесь ищут конкретные машины или их детали", — объяснил директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт.

Все последние случаи разграбления в Salva Kindlustus были связаны с транспортными средствами марки BMW и Mercedes-Benz.

"К сожалению, абсолютно надежного лекарства против разграбления не существует. По возможности транспортное средство следует хранить в гараже, однако, самой эффективной мерой является внимательность, — сказал Кивирюйт. — Немало краж позволяют предотвратить хорошие отношения с соседями, которые обращают внимание, например, на то, что в окрестности передвигается какая-то подозрительная машина с иностранными номерами".

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