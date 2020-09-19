В Эстонии торжественно предали земле останки 151 солдата
Foto: LETA

19 сентября на мемориальном участке кладбища Маарду предали земле останки воинов, погибших во Второй мировой войне. Всего были захоронены останки 151 солдата.

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По словам мэра Маарду Владимира Архипова, инициативы, поддерживающе историческую память и отдающие дань уважения к событиям прошлых лет, всегда находят большую поддержку в Маарду.

"За последние годы в тесном сотрудничестве с ветеранскими организациями Эстонии, Таллиннским обществом участников Второй мировой войны и военно-историческими объединениями была проведена большая работа по поиску незахороненных солдат, организации в Маарду Мемориала и возведению Часовни памяти", — сообщил мэр города.

"В этом году по причине пандемии мы были вынуждены перенести церемонию перезахоронения на осень, и сегодня мы собрались здесь в узком кругу с ветеранами и представителями дипломатических миссий, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне", — добавил он.

На Маардуском кладбище c 2005 года проходит перезахоронение останков солдат, которые поисковые отряды находили в разных частях Эстонии. До сегодняшнего дня на Мемориале кладбища нашли упокоение останки 1285 воинов. Сегодня в Маарду был перезахоронен 151 солдат, чьи останки были обнаружены поисковиками отряда "Вирония" и военно-исторического клуба "Фронт Лайн" в этом году на территории Эстонии.

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