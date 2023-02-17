В Эстонии у наркодилеров изъяли карфентанил: его ввезли из Латвии
Foto: Valsts policija

В Ида-Вирумаа (Эстония) полиция задержала подозреваемого в обороте карфентанила, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

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В конце января в Ида-Вирумаа полиция задержала четырех мужчин и одну женщину, которых подозревают в обороте карфентанила.

В ходе обыска у них было найдено около 120 граммов очень сильного наркотика карфентанила. По предварительным данным, его завезли из Латвии. В ходе задержания полиция обнаружила 3000 евро наличных денег, есть основание считать, что они заработаны преступным путем.

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, приоритетом полиции является не допустить попадания опасных веществ на улицу.

Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, и женщина 53 лет, а также мужчины 51, 45 и 39 лет после задержания были взяты под стражу, а еще один мужчина оставался пока на свободе. На сегодня Вируский уездный суд вынес постановление о взятии под стражу и четвертого мужчины.

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