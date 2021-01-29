В Эстонии уничтожили 9,6 млн сигарет, ввезенных из Латвии
Foto: rus.delfi.ee

Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) в четверг уничтожил в Infokaitsesьsteemide OЬ в Яэсмяэ конфискованные летом 9,6 млн контрабандных сигарет.

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Сотрудники Лыунаской службы следственного отдела MTA 17 июня задержали на перекрестке в волости Тырва Валгаского уезда прибывший из Латвии грузовик с эстонским номером и в ходе досмотра обнаружили в его прицепе 9,6 млн сигарет Winston Blue и Winston Classic с белорусской маркировкой.

Если бы эти сигареты попали на эстонский черный рынок, государство не получило бы около 1,4 млн евро акцизов. На уничтожение огромной партии сигарет ушло около пяти часов.

Поскольку пока только подводят итоги за прошлый год, еще рано говорить о количестве обнаруженных в прошлом году контрабандных сигарет, но за первые шесть месяцев 2020 года было обнаружено 23,5 млн контрабандных сигарет — для сравнения, за весь 2019 год было обнаружено 16,3 млн контрабандных сигарет.

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LETA

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LETA
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