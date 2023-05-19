В Эстонии в грузовике с латвийскими номерами найдено 4000 контрабандных сигарет
Foto: LETA

На пограничном пункте Койдула в грузовике с латвийскими регистрационными номерами эстонскими таможенниками было обнаружено 4000 контрабандных сигарет, сообщает региональное издание Louna-Eesti Postimees.

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Контрабандный груз был обнаружен, когда в четверг, 18 мая, сотрудники налогово-таможенного департамента направили грузовик на дополнительный досмотр.

В ходе досмотра инспекторы обнаружили спрятанные в машине 1800 контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.

Затем водитель грузовика признался, что партия контрабандных сигарет крупнее, и таможенники обнаружили в общей сложности 3880 незадекларированных сигарет.

Налогово-таможенный департамент Эстонии конфисковал контрабандный груз и оштрафовал водителя на 900 евро.

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