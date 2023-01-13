В Эстонии задержали трех автоворов из Латвии

В городе Килинги-Нымме, Эстония в ночь на пятницу полиция задержала трех воров, срезавших с припаркованных машин катализаторы.

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Как сообщает эстонская полиция, в дежурную часть позвонил местный житель, который рассказал, что из-под припаркованных на обочине машин идут искры.

Когда полицейский патруль прибыл на указанный адрес, поблизости никого не было. Однако, стражи порядка констатировали, что у автомобиля украден катализатор. Чуть позже их внимание привлек медленно проезжавшая Audi, машину было решено остановить.

В автомобиле находились три гражданина Латвии - 25, 22 и 19 лет, а в багажнике полицейские обнаружили два катализатора и оборудование, чтобы их снять.