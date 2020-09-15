В этом году не уменьшается количество жертв ДТП: с начала года уже 91 погибший
Foto: DELFI.lt

В этом году в Латвии до 15 сентября в ДТП погиб 91 человек, а травмы получили 3025, сообщили в Госполиции. В прошлом году за этот период в ДТП погибли 90 человек, пострадал 3361.

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Завтра, 16 сентября, в странах ЕС начинается всеевропейская акция "Дни безопасности Roadpol". Ранее она была известна под названием "Edward", и цель акции состоит в том, чтобы за неделю на дорогах ЕС не произошло ни одного ДТП с погибшими и тяжело ранеными.

Полиция во время акции будет усиленно контролировать дорожное движение, в том числе соблюдение скорости, использование ремней безопасности и детских сидений.

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LETA

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Source

LETA
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