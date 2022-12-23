В этом году предотвращено более 3000 попыток обхода санкций ЕС против России и Беларуси

При проведении контроля за соблюдением санкций, введенных в Европейском союзе (ЕС) в отношении России и Беларуси, Таможенное управление Службы государственных доходов (VID) с марта 2022 года до середины декабря выявило нарушения в 3040 случаях и запретило экспорт, импорт или транзит отдельных товаров из этих стран, сообщили агентству LETA представители VID.
За девять месяцев этого года таможенники проверили около 120 200 документов и провели более 3400 мероприятий физического таможенного контроля. В результате проверок предотвращено более 3000 нарушений с запретом вывоза из ЕС или ввоза в Латвию товаров из России и Беларуси, которые попадают под санкции.
В рамках мер таможенного контроля запрет распространяется на товары, пригодные для использования в отраслях транспорта, энергетики, телекоммуникаций и других, а именно, многофункциональные машины, трансформаторы, резервные части оборудования, транспортные средства, турбореактивные двигатели и различные механизмы.
Предотвращены попытки вывоза из ЕС медицинского оборудования, химической продукции, автозапчастей, противопожарного оборудования, бумаги, картона и других грузов. Также таможня запретила экспорт определенных люксовых предметов, ценность которых превышает установленный рубеж, например, легковых автомобилей, мотоциклов, кофейных аппаратов, часов, обуви.
Кроме того, в соответствии с регламентом физическим лицам разрешается вывозить в Россию и Беларуси любые банкноты официальной валюты страны ЕС в соразмерном объеме только для личных нужд в поездках. При контроле за соблюдением этих правил, в 194 случаях констатированы попытки незаконно вывезти из ЕС наличные деньги.
В свою очередь, запрет на импорт распространяется на грузы со следующими подсанкционными товарами: изделия из дерева, мебель, древесные гранулы и брикеты, изделия из железа и стали, транспортные средства и их запчасти, бумага, изделия из пластмассы.
Чаще всего таможня выявляла попытки обойти санкции с использованием несоответствующих товарных кодов комбинированной номенклатуры или указанием заниженной стоимости люксовых товаров. В ряде случаев выявлено, что на груз оформлялись двойные комплекты сопровождающих документов с различающейся информацией о получателе и адресе доставки. Это подтверждает, что на самом деле товар предназначался для вывоза в Россию.
Многие нарушения связаны с нарушением правил переходного периода — санкции в отношении Беларуси предусматривали, а в отношении России по-прежнему предусматривают отдельные исключения для конкретных групп товаров для завершения начатых сделок к определенному сроку, если договор о сделке не был заключен перед введения соответствующих санкций.
При обнаружении нарушений санкций таможенная процедура приостанавливается и товары возвращаются обратно в страну-отправителя.Таможенное управление VID направило информацию о рисках другим государствам-членам ЕС в 768 случаях, обратив внимание на забракованные латвийской таможенной службой грузы и возможную попытку пересечения внешней границы ЕС в другой стране.
Если в результате контрольных мероприятий выявлено возможное преступление, дальнейшее перемещение товаров не допускается и Таможенное управление передает материалы дела Управлению налоговой и таможенной полиции VID для принятия решения о начале уголовного процесса. До 22 декабря этого года Управление налоговой и таможенной полиции начало 114 уголовных процессов по 84-й статье Уголовного закона "Нарушение санкций, наложенных международными организациями и Латвийской Республикой".
Наряду с другими обязанностями контроль за исполнением санкций является одним из важнейших приоритетов таможенных учреждений VID в этом году. Это создало значительный прирост рабочих мест, подчеркивают представители службы. Таможня осуществляет контрольные мероприятия в основном по реализации секторальных санкций, но также обеспечивает реализацию финансовых санкций в отношении физических лиц и компаний.
ЕС ввел обширные секторальные санкции, например, в перечни товаров, приносящих значительную выручку России и запрещенных к ввозу, включено около 600 кодов, а запрет на экспорт распространяется на товары, которые могут способствовать увеличению промышленного потенциала России, 1200 кодов.
16 декабря этого года вступили в силу изменения в санкциях против России, которые предусматривают изменения списков и условий подсанкционных товаров, поэтому VID призывает предпринимателям проверить, не повлияет ли это на начатые и планируемые сделки.
Представители VID напоминают, что каждая компания перед сотрудничеством с любым партнером по сотрудничеству должна провести полную и эффективную проверку, чтобы избежать сотрудничества с лицом, против которого введены санкции со стороны граждан Латвии, ЕС, Совета безопасности ООН или Управления по контролю за иностранными активами США.