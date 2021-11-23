В этом году стали угонять даже 23-летние автомобили

Пандемия внесла свои коррективы во многие сферы жизни, в том числе отразилась и на автоугонах. Во-первых, количество угнанных автомобилей сократилось почти наполовину по сравнению с прошлым годом, во-вторых, преступников стали интересовать старые машины - от девяти до 23 лет, свидетельствуют данные страховой компании BTA.

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В этом году компания BTA получила заявки о 215 угнанных автомобилях. Это на 43% меньше, чем годом ранее и в три раза меньше, чем в 2015 году. При этом в преступном мире наметились новые тенденции. Если раньше воров интересовали автомобили в возрасте до 10 лет, то сейчас владельцы новеньких авто могут спать относительно спокойно. Новенькие машины, на которые позарились преступники, можно по пальцам пересчитать - те, что только из салона и те, которым всего год - трогают реже всего.

В этом году воров интересуют машины в возрасте от девяти до 23 лет и это можно объяснить возросшим спросом на рынке поддержанных автомобилей, что соответственно повышает интерес к резервным автозапчастям для них. На общем фоне удивляет большое количество угнанных авто, которым 20-23 года и стоимость которых на рынке не превышает пару тысяч евро. Однако самыми излюбленными в этом году являются машины в возрасте 13 лет.

"Необычные условия, в которых мы живем уже полтора года, повлияли на ежедневную жизнь каждого. В том числе преступников. Угонять машины стало сложнее, так как полиция устраивает регулярные рейды как по городам, так и поселкам и любой ночной пешеход или водитель может привлечь внимание стражей порядка. Особенно, в периоды ограничений, - комментирует директор департамента возмещений страховой компании BTA Карлис Лиепиньш. - Реализовать угнанное транспортное средство тоже стало сложнее. В случае пересечения границы или катания по безлюдным дорогам велика вероятность встретить пограничников, которые захотят проверить заполненную анкету Covid-19 и могут таким образом задержать угонщика".