В этом году в результате ДТП погибли 119 человек

В этом году до 27 октября в Латвии произошло 15 752 дорожно-транспортных происшествия. В авариях пострадали 3319 человек, погибли 119, что на 11 больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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С начала года до 27 октября в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 403 пешехода, погибло 30. В прошлом году за этот же период пострадало 534 пешехода, погиб 31.

Полиция напоминает, что с наступлением осени и ранней темноты пешеходы должны обязательно пользоваться светоотражателями, чтобы водители могли их заметить на дороге.