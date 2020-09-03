В этом году значительно выросло количество попыток подкупить пограничников
Foto: F64

За весь прошлый год дать взятку работникам Пограничной службы пытались восемь раз. В этом году уже 21 раз, сообщает LETA.

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Последний случай произошел 1 сентября на КПП "Терехово". Пограничники не пропустили в Россию гражданку Германии 1979 года рождения и ее мужа. Получив отказ, она обратилась к пограничникам повторно, в этот раз положив в паспорт купюру 50 евро.

Начат уголовный процесс по факту дачи взятки. Нарушительница может получить до пяти лет лишения свободы, принудительные работы или денежный траф.

В прошлом году семь нарушителей из восьми поручили наказание в виде штрафа 4300 евро.

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