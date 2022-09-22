В Финском заливе горит российский танкер. Спасательной операцией руководит Эстония
Foto: DELFI.ee

Служба спасения на воде Хельсинки сообщила в социальных сетях о том, что в Финском заливе горит российский танкер.

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Как сообщает погранохрана Финляндии, танкер называется Alexia. По данным сайта MarineTraffic, он следует из России в Турцию. Также видно, что возле него находятся два эстонских судна: Helios и Kapten Kurvits.

Сообщение об инциденте поступило в центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны около 11:30. Возгорание произошло в одном из жилых помещений, расположенных на танкере. В результате случившегося никто не пострадал. Огонь потушен, на месте работают спасатели.

Сотрудничество Эстонии и Финляндии в подобных ситуациях является обычной практикой.

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