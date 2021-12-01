В ФРГ арестовали международную банду наркоконтрабандистов: среди подозреваемых — граждане Латвии
Foto: AFP/Scanpix

В начале этой недели немецкая полиция задержала банду контрабандистов кокаина. Установлено, что за десять лет
они перевезли тонны наркотиков из Южной Америки в Германию. К делу были привлечены следователи из Латвии и Испании.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе международного расследования в Берлине и Дортмунде были задержаны 14 человек, причастных к логистике наркотиков. Среди них граждане Германии, Латвии, Турции, Греции, Ирака, Грузии, Украины и Колумбии.

В спецоперации приняли участие более 220 полицейских Федерального управления уголовной полиции, Государственного управления уголовной полиции Берлина, полиции Дортмунда и специальных подразделений Федеральной полиции.

Расследование этого дело началось еще в ноябре 2018 года, когда в Бразилии при проверке транспортного контейнера обнаружили 690 кг кокаина, направлявшегося на имя компании в Берлине. По мнению следствия, преступная группировка занималась поставками наркотиков из Южной Америки с 2011 года. Контрабанда осуществлялась и скрывалась через сеть фиктивных компаний.

В течение нескольких лет через эту сеть также отмывались незаконно полученные средства. В этом были замешаны бывший сотрудник одного из министерств ФРГ и филиала кельнской страховой компании в Берлине-Кройцберге.

Всего в контрабанде наркотических веществ подозреваются 28 человек возрасте от 22 до 62 лет. По предположению следствия, они доставляли девять партий кокаина общим объемом почти 5 тонн.

В ФРГ арестовали международную банду наркоконтрабандистов: среди подозреваемых — граждане Латвии
Foto: Bundeskriminalamt
В ФРГ арестовали международную банду наркоконтрабандистов: среди подозреваемых — граждане Латвии
Foto: Bundeskriminalamt
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt