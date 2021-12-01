В ФРГ арестовали международную банду наркоконтрабандистов: среди подозреваемых — граждане Латвии

В начале этой недели немецкая полиция задержала банду контрабандистов кокаина. Установлено, что за десять лет

они перевезли тонны наркотиков из Южной Америки в Германию. К делу были привлечены следователи из Латвии и Испании.

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В ходе международного расследования в Берлине и Дортмунде были задержаны 14 человек, причастных к логистике наркотиков. Среди них граждане Германии, Латвии, Турции, Греции, Ирака, Грузии, Украины и Колумбии.

В спецоперации приняли участие более 220 полицейских Федерального управления уголовной полиции, Государственного управления уголовной полиции Берлина, полиции Дортмунда и специальных подразделений Федеральной полиции.

Расследование этого дело началось еще в ноябре 2018 года, когда в Бразилии при проверке транспортного контейнера обнаружили 690 кг кокаина, направлявшегося на имя компании в Берлине. По мнению следствия, преступная группировка занималась поставками наркотиков из Южной Америки с 2011 года. Контрабанда осуществлялась и скрывалась через сеть фиктивных компаний.

В течение нескольких лет через эту сеть также отмывались незаконно полученные средства. В этом были замешаны бывший сотрудник одного из министерств ФРГ и филиала кельнской страховой компании в Берлине-Кройцберге.

Всего в контрабанде наркотических веществ подозреваются 28 человек возрасте от 22 до 62 лет. По предположению следствия, они доставляли девять партий кокаина общим объемом почти 5 тонн.

Foto: Bundeskriminalamt