В Гамбурге тяжело ранен мужчина: полиция задержала гражданина Латвии

В Гамбурге задержан 44-летний гражданин Латвии, подозреваемый в нападении на 35-летнего мужчину и нанесении ему ножевого ранения. Как отмечает PolizeiPress, конфликт между мужчинами разгорелся вечером 22 февраля, в квартале Луруп.

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По предварительным данным, компания распивала алкоголь, затем началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Молодого мужчину сначала избили и пинали ногами, а затем нанесли ему ножевое ранение в верхнюю часть тела. После этого нападавшие скрылись, а свидетели сообщили о ЧП в полицию.

Состояние раненного мужчины врачи оценили как тяжелое. Его доставили в больницу, где экстренно прооперировали, после этого его состояние стабилизировалось.

В рамках начатого расследования недалеко от места преступления полиция задержала 44-летнего латвийца. Полиция проверяет его причастность к нападению. Также полиция ведет поиски других участников расправы.