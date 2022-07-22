На этой неделе в гараже в Лиелварде были обнаружены различные боеприпасы и, возможно, взрывоопасные предметы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Днем 18 июля в полицию поступил звонок из Лиелварде, где в гараже были обнаружены различные виды боеприпасов и, возможно, взрывчатые вещества.

На место выехали полиция и специалисты Национальных вооруженных сил.

Полиция возбудила уголовное дело о преступлениях против общей безопасности и общественного порядка.

Назначены экспертизы боеприпасов, ведется расследование.