В гараже в Лиелварде были обнаружены различные боеприпасы и, возможно, взрывоопасные предметы
Foto: Valsts policija

На этой неделе в гараже в Лиелварде были обнаружены различные боеприпасы и, возможно, взрывоопасные предметы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Днем 18 июля в полицию поступил звонок из Лиелварде, где в гараже были обнаружены различные виды боеприпасов и, возможно, взрывчатые вещества.

На место выехали полиция и специалисты Национальных вооруженных сил.

Полиция возбудила уголовное дело о преступлениях против общей безопасности и общественного порядка.

Назначены экспертизы боеприпасов, ведется расследование.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Не упустите шанс попробовать продажи на маркетплейсе с 142 млн покупателей
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе