На этой неделе в гараже в Лиелварде были обнаружены различные боеприпасы и, возможно, взрывоопасные предметы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
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Днем 18 июля в полицию поступил звонок из Лиелварде, где в гараже были обнаружены различные виды боеприпасов и, возможно, взрывчатые вещества.
На место выехали полиция и специалисты Национальных вооруженных сил.
Полиция возбудила уголовное дело о преступлениях против общей безопасности и общественного порядка.
Назначены экспертизы боеприпасов, ведется расследование.
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