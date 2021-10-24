В гардеробе работников больницы Gaiļezers возник пожар

В воскресенье, 24 октября, около полудня в гардеробе работников Рижской восточной больницы Gaiļezers возник пожар. Эвакуация пациентов и сотрудников стационара не потребовалась, сообщили порталу Delfi представители больницы.

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На месте возгорания пострадала санитарка. У нее констатировано легкое отравление дымом. Сотруднице незамедлительно была оказана медицинская помощь. В настоящий момент она чувствует себя хорошо, но еще около 12 часов останется под присмотром врачей.

В больнице сработала система оповещения. Персонал сразу вызвал спасателей. Оперативно было обнаружено место возгорания. Работникам больницы удалось оперативно погасить пожар.

Общая площадь возгорания — до одного квадратного метра. Несмотря на тот факт, что с возгоранием удалось быстро справиться, ближайшие помещения были заполнены дымом. Спасатели, которые довольно быстро прибыли на место, провели необходимую работу.

После осмотра места происшествия руководитель штаба Государственной пожарно-спасательной службы принял решение, что в эвакуации нет необходимости.

По словам технического директора стационара Петра Харламова, причины возгорания установлены, будет проведено расследование.