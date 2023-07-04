В Германии 19-летний латвиец упал с SUP-борда в озеро и утонул
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В воскресенье, 2 июля, в Зауэрланде (горный регион на западе Германии) 19-летний латвиец упал с SUP-борда на озере Зорпе и утонул. После проведения поисковых мероприятий с привлечением вертолета и водолазов тело молодого человека было найдено вечером в понедельник, 3 июля. Об этом сообщила местная полиция во вторник, 4 июля, утром, пишет издание Ruhr Nachrichten.

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Несчастный случай произошел в воскресенье возле дамбы. Молодой человек катался на SUB-борде по озеру и упал в воду во время гребли стоя. По словам очевидцев, у 19-летнего парня случилась судорога и он упал с SUP-доски в воду.

Друзья пострадавшего вызвали полицию около 16.00 по местному времени. Последовала крупномасштабная спасательная операция, к которой были привлечены пожарные, сотрудники полиции и Германского общества спасения жизни (DLRG) пожарной команды, полиции, DLRG и спасательные собаки. Также были задействованы полицейский вертолет и водолазы-спасатели.

Как сообщают местные СМИ, молодой человек был отдыхающим из Латвии. Дальнейшие подробности инцидента пока неизвестны.

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