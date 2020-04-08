В Германии на берегу острова Рюген нашли тело: возможно, это латвиец

Управление криминальной полиции Рижского регионального управления полиции устанавливает личность мужчины, тело которого нашли 11 февраля у берегов острова Рюген (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).
Его приметы: на вид около 55 лет, рост 178 см.
Был одет: черный джемпер, синие джинсы, черная майка, черный кожаный ремень, черные туфли Ecco (44-й размер).
На правой руке кольцо из желтого металла (возможно, обручальное).
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086612, 20269024 или 110.