В Германии на берегу острова Рюген нашли тело: возможно, это латвиец
Foto: AFP/Scanpix

Управление криминальной полиции Рижского регионального управления полиции устанавливает личность мужчины, тело которого нашли 11 февраля у берегов острова Рюген (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).

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Его приметы: на вид около 55 лет, рост 178 см.

Был одет: черный джемпер, синие джинсы, черная майка, черный кожаный ремень, черные туфли Ecco (44-й размер).

На правой руке кольцо из желтого металла (возможно, обручальное).

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086612, 20269024 или 110.

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