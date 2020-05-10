В Германии напали на водителя: потерпевший предположил, что злоумышленники могли быть и из Латвии

Сотрудники криминальной полиции Веймара (федеральная земля Тюрингимя, ФРГ) распространила на этой неделе фото двух злоумышленников, подозреваемых в попытке ограления и вымогательства. Судя по показаниям потерпевшего, его обидчиками могли быть выходцы из бывших республик СССР.

Как отмечает PressePortlal.de, 27 марта к потерпевшему обратились двое мужчин, пожелавших купить у него автомобиль Alfa Romeo. Продавец вместе с потенциальными покупателями отправились на тест-драйв, однако во Франкендорфе незнакомцы напали на мужчину, забрали у него около 200 евро, стали избивать и требовать еще больше денег. Затем они отобрали у него мобильный телефон и выбросили.

Потерпевший рассказал, что после этого они поехали в Веймар, а затем в сторону Берлина, при этом останавливались на заправке, где грабители купили алкоголь и распивали его тут же в салоне машины.

На АЗС в окрестностях Берлина злоумышленники оставили автомобиль и скрылись, после чего потерпевший смог вернуться домой. По пути он попросил у чешского дальнобойщика телефон, чтобы связаться с женой.

Мужчина рассказал, что нападавшие говорили по-русски. По его предположениям, это могут быть жители России, Беларуси или Латвии. Такую версию он выдвинул, поскольку сам говорит по-русски и во время разговора с нападавшими смог различить диалект.

Полиция продолжает расследование нападения и просит отозваться всех, кто опознал мужчин, изображенных на фото.