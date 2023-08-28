В Германии под колесами поезда погиб гражданин Латвии
Foto: AP/Scanpix/LETA

В минувшее воскресенье, на железной дороге в Мюнстере произошло трагическое ЧП, в результате которого погиб 56-летний гражданин Латвии.

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По предварительным данным, трагедия случилась в 17.20, на железнодорожном переезде Шифффартер-Дамм возле Остмаркштрассе: в это время там проезжал региональный поезд из Варендорфа в направлении главного вокзала Мюнстера.

Согласно текущему статусу расследования, шлагбаумы на железнодорожном переезде в период, когда произошло ЧП, были закрыты. Почему 56-летний мужчина оказался между заграждениями, теперь станет предметом расследования.

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