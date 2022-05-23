В Германии погиб 34-летний дальнобойщик из Латвии: дело расследует уголовная полиция
Foto: AFP/Scanpix

В минувшую субботу, на стоянке грузовиков Shell в Химмелькроне (федеральная земля Бавария) произошло возгорание грузовика. В результате ЧП погиб 34-летний водитель из Латвии.

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Как сообщает издание Neue Presse, cтоянка была заполнена, когда водители грузовиков, которые также остановились на отдых, услышали хлопок. Быстро выяснилось, что возгорание произошло в кабине водителя грузовика Volvo из Латвии. Дальнобойщики сработали оперативно: вызвали спасателей и стали тушить пожар своими силами.

На место происшествия прибыло около 30 спасателей. Они констатировали, что внутренние панели в кабине грузовика сильно оплавились, а лобовое стекло разбито, из кабины валил сильный дым, все было в огне. Водителя нашли на спальном месте, медики констатировали его смерть.

К расследованию трагедии привлечена уголовная полиция. Поскольку вся автостоянка находится под видеонаблюдением, в распоряжение полиции будут переданы записи всех камер. Возможно, это поможет установить, по какой причине произошел пожар.

Благодаря быстрым действиям спасательной команды, огонь не успел перекинуться на прицеп горевшей фуры. По словам свидетелей, водитель мог перевозить товары для крупной сети мебельных магазинов. Материальный ущерб, причиненный пожаром, оценивается полицией примерно в 60 000 евро.

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